Интересует разработка CMS для доски объявлений.

Функционал, думаю, понятен:

- добавление объявлений без регистрации

- модерация объявлений

- три уровня пользователей (админ, модератор, юзер)

- создание новых категорий

- подключение сторонних скриптов из админки

- ЧПУ

- автоматический, обновляемый сайтмеп

...можете предложить что-то от себя:)

По языках технологиях ограничений нету. Рассмотрю также покупку уже готового скрипта с похожим функционалом.

В заявке, пожалуйста, укажите примерный бюджет и срок на исполнение (дизайн не нужен), предпочтение фрилансерам с похожими проектами в портфолио.

В личку просьба не писать, только в проект, заявки скрыты.