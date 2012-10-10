Требуется программист для поддержки сайта на CMS XS2 (php+smarty). Опыт работы на XS2 ОБЯЗАТЕЛЕН! Занятость порядка 10-12 рабочих часов в неделю. Сдельная форма оплаты. Заинтересовавшихся просьба ...
CMS для доски объявлений
Интересует разработка CMS для доски объявлений.
Функционал, думаю, понятен:
- добавление объявлений без регистрации
- модерация объявлений
- три уровня пользователей (админ, модератор, юзер)
- создание новых категорий
- подключение сторонних скриптов из админки
- ЧПУ
- автоматический, обновляемый сайтмеп
...можете предложить что-то от себя:)
По языках технологиях ограничений нету. Рассмотрю также покупку уже готового скрипта с похожим функционалом.
В заявке, пожалуйста, укажите примерный бюджет и срок на исполнение (дизайн не нужен), предпочтение фрилансерам с похожими проектами в портфолио.
В личку просьба не писать, только в проект, заявки скрыты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется разработать PHP+JS+CSS скрипт, обеспечивающий в интерактивном режиме выполнение следующих функций (кратко): 1) загрузку файла на веб-сервер из указанного источника; 2) манипуляции с изображением (zoom, crop, move, rotate) для выбора thumbnail; 3) создание средствами ...Завершен13 лет назад
нужен скрипт парсера 2 html таблиц, таблицы лежать на отдельных html страницах, 8 столбцов. урло и тип таблицы должны передаваться как аргумент командной строки. данные представить в заданную xml. странцицы с данными ...Завершен13 лет назад
На проект нужен разработчик на django, есть такие?Закрыт13 лет назад
здравствуйте на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций. дизайны в приложении ТРЕБУЮТСЯ ...Завершен13 лет назад
Дано: http://egorkhmelev.github.com/jslider/ Что требуется: 1) Добавить возможность выставления ограничения (перемещение не более установленной величины) 2) визуализация "предела" путем цветового выделения допустимого диапазона на шкале.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Есть Интернет-магазин Нужно сделать веб-страницу по типу формы оформления кастомного заказа. На странице есть возможность выбора по нескольким полям, результат выбора изменяет общую стоимость заказа и подгружает ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо подправить сайт на друпале - что-то сбилось в настройках, информация отображается с сдвигом разметки (http://smartsoftware.com.ua/clients/all - первый клиент в IE9 отображается криво)Завершен13 лет назад
- $1000
Есть счетчик и рабочий кабинет пользователя. В счетчик был добавлен новый функционал, надо отразить этот функционал в рабочем кабинете пользователя. Система написана на Yii, знание соответственно необходимо. В ...Закрыт13 лет назад
Имеется поиск под ModxEVO Необходимо произвести аудит и устранить неполадки. Сайт www.mirndv.ru/newhouses/Закрыт13 лет назад