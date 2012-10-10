Корректировка сайта на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

Необходимо подправить сайт на друпале - что-то сбилось в настройках, информация отображается с сдвигом разметки (http://smartsoftware.com.ua/clients/all - первый клиент в IE9 отображается криво)

Drupal
13 лет назад
smartlab
Балтер 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$6
1 день
С работой справился отлично и очень быстро. Большое спасибо
Отличный заказчик. Работа описана четко. Оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад