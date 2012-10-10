Требуется веб-программист высокого уровня

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Стартап-проект - специализированная социальная сеть, обменивающаяся данными с социальными сетями общего плана (Facebook, VK, G+) и реализующая некий общедоступный сервис. Плюс, возможно, завязанная на твиттер и жж. Веб-программирование + написание приложений по интеграции сервиса в сети. Возможны варианты сотрудничества - удаленно или в офисе. При согласии потребуется полное погружение в тему месяца на два. Договор. Партнерство теоретически также возможно.

13 лет назад
SergeyMalaykin
Сергей 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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