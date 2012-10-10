Поправить ссылки в самописном сайте

Доброго всем времени суток.

Есть сайт test.itlan.com.ua

Не выходит поправить две ссылки ведущие на готовые кухни и комплектующие. Сайт самописный. Контакта с создателем нет.

Сайт с базой только для галереи. HTML+PHP

Заранее спасибо