Поправить ссылки в самописном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок163 просмотра

Доброго всем времени суток.

Есть сайт test.itlan.com.ua

Не выходит поправить две ссылки ведущие на готовые кухни и комплектующие. Сайт самописный. Контакта с создателем нет.

Сайт с базой только для галереи. HTML+PHP

Заранее спасибо

HTMLPHP
13 лет назад
ItLan
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров