Надо сделать полосу прокрутки, которая будет адекватно работать на iPad' е. Полоса прокрутки должна быть «плавная» и выполнена в стиле сайта (скрин в приложении). Макеты есть, сама полоса прокрутки есть, но в данный момент на ...
Доработки на Джумле
на счет сраницы с купоном для скидки - тоже, тобиш эта страница всего лишь статья, в которую можно пихать любой контент,Далее, карзину и картинки для заказа необходимо реализовать как в самбысъел, причем на макете, который ты прислал, а я тебе переслал сейчас так и сделано,http://www.cafeluna.ru/
при наведении на меню вылезают то что я описывал, заказчик хочет так,Еще, когда нажимаем на доставку то попадаем на твою страницу где картинки категорий, при нажатии на категории получаем большой список блюд, при нажатии на блюдо оно сразу попадает в карзину, повторюсь все как в сам бы съел,если навести мышку на меню, то оно выпадает на подменю, типа салаты, супы и т.д. то есть элемент аякс
при нажатии на супы появляется внизу меню супов без картинок, просто списком суп - цена
Далее остается только доставка пиццы и горячих блюд и наш магазин.
В доставку пихаем то, что уже есть, и делаем как самбысъел
Наш магазин обычная текстова
оплата до 100$
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