Доработки на Джумле

http://sitemanname.16mb.com/

на счет сраницы с купоном для скидки - тоже, тобиш эта страница всего лишь статья, в которую можно пихать любой контент,Далее, карзину и картинки для заказа необходимо реализовать как в самбысъел, причем на макете, который ты прислал, а я тебе переслал сейчас так и сделано,http://www.cafeluna.ru/

при наведении на меню вылезают то что я описывал, заказчик хочет так,Еще, когда нажимаем на доставку то попадаем на твою страницу где картинки категорий, при нажатии на категории получаем большой список блюд, при нажатии на блюдо оно сразу попадает в карзину, повторюсь все как в сам бы съел,если навести мышку на меню, то оно выпадает на подменю, типа салаты, супы и т.д. то есть элемент аякс

при нажатии на супы появляется внизу меню супов без картинок, просто списком суп - цена

Далее остается только доставка пиццы и горячих блюд и наш магазин.

В доставку пихаем то, что уже есть, и делаем как самбысъел

Наш магазин обычная текстова

оплата до 100$