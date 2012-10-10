Сделать полосу прокрутки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Надо сделать полосу прокрутки, которая будет адекватно работать на iPad' е. Полоса прокрутки должна быть «плавная» и выполнена в стиле сайта (скрин в приложении). Макеты есть, сама полоса прокрутки есть, но в данный момент на iPad' е ею пользоваться затруднительно.

13 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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