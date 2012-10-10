Задание адресовано тем, кто и программирует, и верстает. В плане верстки ничего сложного, нужно сделать по аналогии с имеющейся формой поиска. Нужно добавить поисковик и отправку, что искал человек, на email. ...
Сделать полосу прокрутки
Надо сделать полосу прокрутки, которая будет адекватно работать на iPad' е. Полоса прокрутки должна быть «плавная» и выполнена в стиле сайта (скрин в приложении). Макеты есть, сама полоса прокрутки есть, но в данный момент на iPad' е ею пользоваться затруднительно.
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