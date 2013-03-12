Нужно написать 2 функции (PHP, MySQL)

Нужно написать 2 функции

на странице site.ru/raspisanie/sankt-peterburg&vologda

уже задаены две переменные:

cityA = sankt-peterburg

cityB = Vologda

по ним нужно:

1. Задать 4 переменные ( $gorod_a; $iz_ goroda_a; $gorod_b; $v_ gorod_b;)

2. Вывести список поездов, следующих через эти два города

(подробнее в приложении)

Функции должны быть на регулярных выражениях, легкие, быстрые, с комментариями.

Если для этого требуется добавить таблицу и поле в базу - добавим.

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p.s. долгих, пропадающих и у кого проблемы со светом просба не писать.