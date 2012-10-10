Веб-программист на постоянные проекты

Всех приветствую!

мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе.

Нам срочно требуется программист. Нам абсолютно без разницы сколько у вас здесь отзывов и какой вы тут время,главное это навыки и желание их повышать.

Мы предоставляем сверстанный макет,а ваша задача прикрутить к движку и остальные программные функции.

В основном работаем с Битрикс .

Удаленная работа.Работа по договору.Мы честные работодателя и ценим и поощеряем наших сотрудников. Если вы из Спб можем предложить работу в офисе,если нет,то только удаленка.

Отвечаем в проект,буду рад обсудить вакансию с людьми знающими свою работу