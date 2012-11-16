Необходимо через API Fotolia.ru реализовать механизм добавления категорий по заданным критериям товаров на существующий сайт интернет-магазина. Магазин на движке Simpla. Видение реализации - через систему администрирования магазина создается новая категория у который ...
Требуется исправление в Джумле (jQuery)
Требуется исправить глюки, вызываемые jquery
После программирования, установки модулей поиска и обратного звонка перестали работать функции заказа товара, если отключить 2 модуля (обратный звонок, поиск товаров) заказ товаров работает, но перестает работать слайдер на главной. Это связанно из за jquery.
Заказ товара (функция полностью переписана)
После оформления заказа требуется вызываемое модальное окно (Ваш заказ принят к исполнению, в ближайшее время мы свяжемся с вами)
php 5.3
joomla 2.5
компонент виртумарт 2
Выбранный исполнитель
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