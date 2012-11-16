Требуется исправление в Джумле (jQuery)

Требуется исправить глюки, вызываемые jquery

После программирования, установки модулей поиска и обратного звонка перестали работать функции заказа товара, если отключить 2 модуля (обратный звонок, поиск товаров) заказ товаров работает, но перестает работать слайдер на главной. Это связанно из за jquery.

Заказ товара (функция полностью переписана)

После оформления заказа требуется вызываемое модальное окно (Ваш заказ принят к исполнению, в ближайшее время мы свяжемся с вами)

php 5.3

joomla 2.5

компонент виртумарт 2