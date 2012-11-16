Требуется исправление в Джумле (jQuery)

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Завершен3 заявки151 просмотр

Требуется исправить глюки, вызываемые jquery

После программирования, установки модулей поиска и обратного звонка перестали работать функции заказа товара, если отключить 2 модуля (обратный звонок, поиск товаров) заказ товаров работает, но перестает работать слайдер на главной. Это связанно из за jquery.

Заказ товара (функция полностью переписана)

После оформления заказа требуется вызываемое модальное окно (Ваш заказ принят к исполнению, в ближайшее время мы свяжемся с вами)

php 5.3

joomla 2.5

компонент виртумарт 2

JoomlajQueryPHP
13 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Хорошо сработал, Исправил все недочеты в джумле, знает виртумарт

Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад