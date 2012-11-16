Сделать оформление заказа на одной странице

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки156 просмотров

Сейчас оформление заказа происходит в несколько шагов на разных страницах:

1 - заполнение данных для оплаты и доставки

2 - подтверждение данных

3 - переход на страницу оплаты

Нужно сделать как на скриншоте и чтобы при нажатии на кнопку Complete your order сразу переходило на страницу оплаты.

Сайт на Wordpress, плагин для магазина eShop

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

workforfood
Кирилл 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Все сделано отлично.
Работа была поставлена четко и ясно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

workforfood
Кирилл 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад