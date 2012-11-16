Необходимо через API Fotolia.ru реализовать механизм добавления категорий по заданным критериям товаров на существующий сайт интернет-магазина. Магазин на движке Simpla. Видение реализации - через систему администрирования магазина создается новая категория у который ...
Сделать оформление заказа на одной странице
Сейчас оформление заказа происходит в несколько шагов на разных страницах:
1 - заполнение данных для оплаты и доставки
2 - подтверждение данных
3 - переход на страницу оплаты
Нужно сделать как на скриншоте и чтобы при нажатии на кнопку Complete your order сразу переходило на страницу оплаты.
Сайт на Wordpress, плагин для магазина eShop
Выбранный исполнитель
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