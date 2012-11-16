Сделать оформление заказа на одной странице

Сейчас оформление заказа происходит в несколько шагов на разных страницах:

1 - заполнение данных для оплаты и доставки

2 - подтверждение данных

3 - переход на страницу оплаты

Нужно сделать как на скриншоте и чтобы при нажатии на кнопку Complete your order сразу переходило на страницу оплаты.

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