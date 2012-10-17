Провести аудит безопасности сайта и удалить вирус

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок188 просмотров

Сайт all4bath.ru вирус идентифицируется только касперским.

13 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Супер. Четко и в срок.
Рекомендую Сергея как ответственного заказчика. Никаких проблем в ходеработы не возникло, оплата в сроки в полном объеме.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад