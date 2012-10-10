Функция доунлоада на php

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Нужна функция доунлоада на php с докачкой, в несколько потоков.

чтобы эта функция позволяла скачивать пользователю файлы больших

размеров, например, 40 гигабайт.

на линкусе с этим проблем нет, а надо именно чтобы работала под windows.

пример готовой функции прилагаю, она работает - под виндой файлы до 2 гиг, под юниксом размер файлов анлим. Вроде как связано это с размером числа integer.

PHP
13 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

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