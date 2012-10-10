Нужна функция доунлоада на php с докачкой, в несколько потоков.

чтобы эта функция позволяла скачивать пользователю файлы больших

размеров, например, 40 гигабайт.

на линкусе с этим проблем нет, а надо именно чтобы работала под windows.

пример готовой функции прилагаю, она работает - под виндой файлы до 2 гиг, под юниксом размер файлов анлим. Вроде как связано это с размером числа integer.