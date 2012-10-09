Редактировать и расширить web-страницы Mikrotik

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Страницы Mikrotik Hotspot

Нужно переделать страницу авторизацыы сделать чтобы возможность было менять фоновые картинки страницы

при попадании на страницы чтобы было фоновая музыка

места для банеров страница с ценами на интернет и данные компании

скрипт тестирования скорости

ссылка на рекламные видеоматериалы флеш

при авторизацыы чтобы попадали на домашнюю страницу тот который я укажу

сделать копии страниц чтобы было русский английский в( в нличии есть поправка )

в основном нужно созжать одну страницу всего 8 на остальных поставить картинки или подсказать мне самому как это делать

13 лет назад
gevs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров