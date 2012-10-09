Редактировать и расширить web-страницы Mikrotik

Страницы Mikrotik Hotspot

Нужно переделать страницу авторизацыы сделать чтобы возможность было менять фоновые картинки страницы

при попадании на страницы чтобы было фоновая музыка

места для банеров страница с ценами на интернет и данные компании

скрипт тестирования скорости

ссылка на рекламные видеоматериалы флеш

при авторизацыы чтобы попадали на домашнюю страницу тот который я укажу

сделать копии страниц чтобы было русский английский в( в нличии есть поправка )

в основном нужно созжать одну страницу всего 8 на остальных поставить картинки или подсказать мне самому как это делать