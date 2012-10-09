Сайт сделан на самописном движке php, написан понятно, ничего лишнего, всё только по делу. Нашла все файлы кот. относиться к задачам. 1. Сделать удобное перемещение товара в админке, вывод ...
Редактировать и расширить web-страницы Mikrotik
Страницы Mikrotik Hotspot
Нужно переделать страницу авторизацыы сделать чтобы возможность было менять фоновые картинки страницы
при попадании на страницы чтобы было фоновая музыка
места для банеров страница с ценами на интернет и данные компании
скрипт тестирования скорости
ссылка на рекламные видеоматериалы флеш
при авторизацыы чтобы попадали на домашнюю страницу тот который я укажу
сделать копии страниц чтобы было русский английский в( в нличии есть поправка )
в основном нужно созжать одну страницу всего 8 на остальных поставить картинки или подсказать мне самому как это делать
Заявки фрилансеров
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