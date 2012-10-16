Несложный парсер. Страница через js подгружает результаты обращения к php скрипту по параметрам (ajax называется?). Скрипт должен эти результаты вытаскивать. Функционал — а) простенькая админка, где я задаю параметры ...
Небольшая доработка функционала в админке
Сайт сделан на самописном движке php, написан понятно, ничего лишнего, всё только по делу. Нашла все файлы кот. относиться к задачам.
1. Сделать удобное перемещение товара в админке, вывод нумерации позиции модели в общем списке, сейчас вывод позиции виден и работает только когда заходишь в подробнее.
Есть готовая колонка в общем списке товаров под нумерацию. Скриншот по ссылке.
2. Сделать возможность в админке включать и отключать цену в каждой модели + массовое действие (т.е. показывать или скрывать на сайте.) Возможно поставить чекбокс, кот по умолчанию включен, при надобности отключать её.
Интересует стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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