Небольшая доработка функционала в админке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок146 просмотров

Сайт сделан на самописном движке php, написан понятно, ничего лишнего, всё только по делу. Нашла все файлы кот. относиться к задачам.

1. Сделать удобное перемещение товара в админке, вывод нумерации позиции модели в общем списке, сейчас вывод позиции виден и работает только когда заходишь в подробнее.

Есть готовая колонка в общем списке товаров под нумерацию. Скриншот по ссылке.

http://joxi.ru/ZSMmCE2

2. Сделать возможность в админке включать и отключать цену в каждой модели + массовое действие (т.е. показывать или скрывать на сайте.) Возможно поставить чекбокс, кот по умолчанию включен, при надобности отключать её.

Интересует стоимость и сроки.

PHP
13 лет назад
Voody
42 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

liwil
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$86
1 день
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liwil
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад