Необходимо разработать компоненту для джумлы 2.5. Компонента будет предоставлять возможность для расширенного управления правами и группами пользователей, разграничивать доступ к контенту Главные требования это скорость и качество.
Несложный парсер
Несложный парсер.
Страница через js подгружает результаты обращения к php скрипту по параметрам (ajax называется?).
Скрипт должен эти результаты вытаскивать.
Функционал —
а) простенькая админка, где я задаю параметры скрипту с возможностью их "запоминать" и быстрого старта в последующем;
б) далее идёт парсинг; запросы с исходной страницы к скрипту происходят поэтапно, поэтому по времени достаточно долго происходит процесс. Можно ли делать запросы напрямую — понятия не имею, но было бы классно. Ну и хорошо, если бы была возможность запускать из-под хостинга с 30-секундным ограничением на время выполнения php — можно ли реализовать?
в) Далее спаршенные данные выдаются в нужном мне формате, простым списком.
Выбранному исполнителю скину прототипы интерфейса в pencil project - функционал, думаю, будет ясен на 100%.
Хотелось бы видеть примеры какие-то ваших парсеров.
В скайп, аську и т.д. просьба не писать, заявки онли.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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