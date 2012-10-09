Несложный парсер.

Страница через js подгружает результаты обращения к php скрипту по параметрам (ajax называется?).

Скрипт должен эти результаты вытаскивать.

Функционал —

а) простенькая админка, где я задаю параметры скрипту с возможностью их "запоминать" и быстрого старта в последующем;

б) далее идёт парсинг; запросы с исходной страницы к скрипту происходят поэтапно, поэтому по времени достаточно долго происходит процесс. Можно ли делать запросы напрямую — понятия не имею, но было бы классно. Ну и хорошо, если бы была возможность запускать из-под хостинга с 30-секундным ограничением на время выполнения php — можно ли реализовать?

в) Далее спаршенные данные выдаются в нужном мне формате, простым списком.

Выбранному исполнителю скину прототипы интерфейса в pencil project - функционал, думаю, будет ясен на 100%.

Хотелось бы видеть примеры какие-то ваших парсеров.

В скайп, аську и т.д. просьба не писать, заявки онли.

Спасибо.