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Небольшой флеш-интерфейс для базы данных
Есть БД (приложен файл).
Нужно сделать визуализацию во флеш. В общих чертах – вывести множество узлов и множество ребер, соединяющих эти узлы.
Узлы без ребер выводятся внизу экрана.
Для основного поля должен быть Zoom - + и -, а также возможность передвигать выделенную область по общему полю. Размер поля адаптируется под размер открытого окна.
Рабочее окно состоит из основного поля и общего. Общее поле – небольшой квадрат с рамкой увеличения (как например на яндекс-картах)
Фон основного поля RGB 188.188.188
Ребра:
Цвет ребра задаётся типом ребра (из таблицы Etypes):
Если ребро направленно (поле Directed таблицы Edges), то оно задается стрелкой. если ненаправленное – то линией.
Степень закраски ребра (линии/стрелки) зависит от Weight (таблица Edges) – Weight может принимать значение от 0 до 3. 0 (null в БД) самая светлая.
Толщина ребра (линии/стрелки) зависит от Length (таблица Edges), может принимать значения от 0 до 3, 0(null) – самая тонкая по умолчанию.
Форма узла определяется картинкой в таблице Ntypes.Picture_link, размер узла в таблице Ntypes.Size.
Сверху картинки узла выводится название этого узла.
Когда кликаешь мышкой на ребро во всплывающем окне появляются ссылки на все связанные статьи для данного ребра (из таблицы Articles_Edges).
Прикрепил также примерный рисунок.
Оплата через яндекс деньги или на карту сбербанка.
Срок - около недели. Исполнителя выберу в пятницу.
Возможность предоплаты зависит от вашего рейтинга.
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