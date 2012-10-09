Небольшой флеш-интерфейс для базы данных

Есть БД (приложен файл).

Нужно сделать визуализацию во флеш. В общих чертах – вывести множество узлов и множество ребер, соединяющих эти узлы.

Узлы без ребер выводятся внизу экрана.

Для основного поля должен быть Zoom - + и -, а также возможность передвигать выделенную область по общему полю. Размер поля адаптируется под размер открытого окна.

Рабочее окно состоит из основного поля и общего. Общее поле – небольшой квадрат с рамкой увеличения (как например на яндекс-картах)

Фон основного поля RGB 188.188.188

Ребра:

Цвет ребра задаётся типом ребра (из таблицы Etypes):

Если ребро направленно (поле Directed таблицы Edges), то оно задается стрелкой. если ненаправленное – то линией.

Степень закраски ребра (линии/стрелки) зависит от Weight (таблица Edges) – Weight может принимать значение от 0 до 3. 0 (null в БД) самая светлая.

Толщина ребра (линии/стрелки) зависит от Length (таблица Edges), может принимать значения от 0 до 3, 0(null) – самая тонкая по умолчанию.

Форма узла определяется картинкой в таблице Ntypes.Picture_link, размер узла в таблице Ntypes.Size.

Сверху картинки узла выводится название этого узла.

Когда кликаешь мышкой на ребро во всплывающем окне появляются ссылки на все связанные статьи для данного ребра (из таблицы Articles_Edges).

Прикрепил также примерный рисунок.

Оплата через яндекс деньги или на карту сбербанка.

Срок - около недели. Исполнителя выберу в пятницу.

Возможность предоплаты зависит от вашего рейтинга.