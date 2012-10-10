Нужно переделать модуль радио онлайн - Joomla 1.5

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Закрыт4 заявки128 просмотров

Нужен человек отлично разбирающийся в расширениях Joomla 1.5. Задание такое: нужно взять любой нормально работающий модуль онлайн радио, и слегка изменить его визуально, а так же полностью заменить его радио каналы, второе даже важнее. Подробности в привате или аське.

P.S. Работаем без предоплаты.

Joomla
13 лет назад
Ragnos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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