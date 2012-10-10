Задача в следующем. Нужно спарсить интернет-магазины по ключевым запросам, которые выводятся в гугл или яндекс рекламе или и там и там. Если запрос идет например с сайта google.ru, то мне нужны украинские сайты ...
Нужно переделать модуль радио онлайн - Joomla 1.5
Нужен человек отлично разбирающийся в расширениях Joomla 1.5. Задание такое: нужно взять любой нормально работающий модуль онлайн радио, и слегка изменить его визуально, а так же полностью заменить его радио каналы, второе даже важнее. Подробности в привате или аське.
P.S. Работаем без предоплаты.
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