Ragnos

Рудковский Ragnos

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Требуется переделать конвертер валют для joomla
Все прошло ок.
Сделано всё очень профессионально и в срок, буду сотрудничать и дальше.
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PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Настройка Highslide JS
Задача и оплата были четкими и оперативными - нет никаких нареканий, всем советую.
Работа выполнена качественно и в кратчайшие сроки, буду сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Написать модуль для Joomla
Все задачи были подробно описаны в ТЗ. Вопросов практически не возникало. Оплата поступила вовремя и в полном объеме. Рекомендую.
Модуль написан как нужно. Все что было в ТЗ учтено. Хорошая работа, спасибо.
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