На сайте Joomla 3 проблема с одной из форм отправки сообщений, когда заполняешь форму и нажимаешь на кнопку "Заказать", то ничего не происходит, само сообщение отправляется, но визуально после отправки ничего не происходит. Я посмотрел ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать парсер (граббер) который бы копировал объявления с доски объявлений farpost.ru, на компонент доски объявлений joomla 2.5 adsmanagerСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать несколько видео роликов, таких же как этот http://www.youtube.com/watch?v=4Qy8JzPCmB4Видеомонтаж20 заявокЗакрыт10 лет назад
На страничке html не работает галерея Highslide JS, нужно исправить. На сайте есть ссылка нажав на которую должна отобразиться галерея, вместо этого появляется маленькое окошко с сообщением "Загрузка...".Завершен10 лет назад
- $100
Требуется написать модуль для компонента mosets tree, сам компонент для joomla 1.5. Mosets tree компонент каталога, к нему нужно написать модуль который бы отображал последние добавленные отзывы в этом компоненте.Завершен10 лет назад
- $10
Требуется толковый программист по Joomla. Нужно исправить отображение контактов в объявлениях компонента adsmanagerВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек отлично разбирающийся программировании в Joomla и его расширениях, для исправления мелких и средних ошибок на сайтах компании. На данный момент есть набор задач которые нужно решить на нескольких сайтов, ни чего сверх глобального, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача состоит в том чтобы "вытащить" адреса rtmp потоков с телевизионных сайтов http://tv.cntv.cn/live/cctv1/ и заставить их работать на компоненте для joomla 1.5 HD Web player P.S без предоплатыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен человек отлично разбирающийся в расширениях Joomla 1.5. Задание такое: нужно взять любой нормально работающий модуль онлайн радио, и слегка изменить его визуально, а так же полностью заменить его радио каналы, второе даже важнее. Подробности ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек отлично разбирающийся в программировании расширений joomla. Необходимо взять любой из существующих модулей конвертера валют для joomla 1.5 и придать ему вид и функции как на сайте chinapro.ru. Плюс убрать лишние валюты и ...Завершен11 лет назад
Требуется создать интерактивную карту китая как на сайте http://www.tourister.ru/world/asia/china/map У карты должны иметься те же функции как в упомянутом выше сайте, а именно: возможность показывать на карте определённые объекты. В общем нужна точная копия интерактивной карты. Условия: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад