Требуется создать интерактивную карту китая как на сайте http://www.tourister.ru/world/asia/china/map

У карты должны иметься те же функции как в упомянутом выше сайте, а именно: возможность показывать на карте определённые объекты. В общем нужна точная копия интерактивной карты.

Условия: ни какой предоплаты, вы делаете мы проверяем, если нас всё устраивает оплачиваем, если есть замечания отправляем на доработку.