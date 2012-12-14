Изменение компонента.

Здравствуйте уважаемые. Нужно переделать один из компонентов аукциона имеющиеся у вас на Joomla 2,5. Компонент изначально должен обладать возможностью добавления аукционов и отображение последних как каталог лотов с возможностью отображения разворачивающегося по клику древа упорядоченных лотов по типу!!! Переделка будет касаться той части скрипт, по которому будут приниматься, существовать и закрываться лоты! Ещё раз обращаю ваше внимание, я не прошу вас сделать компонент с нуля, можно использовать компонент аукциона имеющиеся у вас на Joomla 2,5. Переделка будет касаться той части скрипт, по которому будут приниматься, существовать и закрываться лоты!