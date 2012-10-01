Нужна помощь в установке модуля для DLE 9.5

Нужна помощь в "Установка Стола Заказов v.2.5f для dle 9.5" я его скачал с сайта http://dle.kiua.net/dle/module/4-post4.html

Некорректно работает стол заказов на сайте!

Вот адрес сайта http://tvbest.com.ua/table.html где это работает хорошо а у меня нет почему-то

В чём именно причина, заказ принимается, обрабатывается всё в этом хорошо, но вот просмотреть подробную часть самого заказа на сайте почему-то не получается:

1. Сегодня в 14:33 - maksua - Ожидается

2. Сегодня в 14:14 - WebMax - Выполнено (обработал WebMax)

а именно при нажатии на ссылки заказов (например: "Сегодня в 14:33 - maksua - Ожидается") они просто не срабатывают и детальная часть заказа попросту не показывается (не разворачивается).

ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА, Я ГОТОВ ОТБЛАГОДАРИТЬ