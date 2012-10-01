Коллеги, привет! Нужна верстка и доработка сайта климатической компании. Верстка: HTML+CSS для сайта климатической компании. Максимально CSS для улучшения индексации и времени загрузки сайта (без тега style в html). ...
Нужна помощь в установке модуля для DLE 9.5
Нужна помощь в "Установка Стола Заказов v.2.5f для dle 9.5" я его скачал с сайта http://dle.kiua.net/dle/module/4-post4.html
Некорректно работает стол заказов на сайте!
Вот адрес сайта http://tvbest.com.ua/table.html где это работает хорошо а у меня нет почему-то
В чём именно причина, заказ принимается, обрабатывается всё в этом хорошо, но вот просмотреть подробную часть самого заказа на сайте почему-то не получается:
1. Сегодня в 14:33 - maksua - Ожидается
2. Сегодня в 14:14 - WebMax - Выполнено (обработал WebMax)
а именно при нажатии на ссылки заказов (например: "Сегодня в 14:33 - maksua - Ожидается") они просто не срабатывают и детальная часть заказа попросту не показывается (не разворачивается).
ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА, Я ГОТОВ ОТБЛАГОДАРИТЬ
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