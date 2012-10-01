требуется парсер сайта объявлений. бюджет называете вы. объект парсинга покажу в личку. опыт в разработке сложных парсеров обязателен.
Внести изменения в PHP скрипт.
Приветствую, необходимо внести небольшие изменения в php скрипт. Работы 1-2 часа.
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