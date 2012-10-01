требуется парсер сайта объявлений. бюджет называете вы. объект парсинга покажу в личку. опыт в разработке сложных парсеров обязателен.
Joomla компонент для учета посещения конференций
Задача:
Разработать компонент CMS Joomla для учета посещения конференций клиентами закрытого клуба.
Регистрация в системе:
Каждому клиенту закрытого клуба выдается инвайт-код для регистрации на сайте, где он самостоятельно вносит данные:
• ФИО,
• фото,
• место работы,
• должность,
• ученая степень (не обязательное для заполнения поле),
• ел. почта,
• городской тел.,
• моб. тел.,
• почтовый адрес
по окончанию регистрации пользователю присваивается логин (номер который используется для магнитной карты) и пароль. Эти данные автоматически отправляются по ел. почте пользователю и менеджеру сайта. Всем клиентам клуба будут выданы магнитные карточки для учета посещения конференций.
Интерфейс менеджера:
1. Возможность создавать новое мероприятие (конференцию), указывая дату и место проведения, а также тематику конференции.
2. Фильтрация клиентов по определенным полям (например по должности или месту работы).
3. Формирование списка для рассылки приглашений.
4. Статистика посещения конференций с фильтрацией по: дате, названию конференции, пользователю.
5. Взносы внесенные пользователем (эту информацию менеджер вносит вручную).
Информация по каждому пользователю:
• ФИО,
• фото,
• место работы,
• должность,
• ученая степень (если есть),
• ел. почта,
• городской тел.,
• моб. тел.,
• почтовый адрес,
• взносы, внесенные пользователем.
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