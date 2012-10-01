Joomla компонент для учета посещения конференций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Задача:

Разработать компонент CMS Joomla для учета посещения конференций клиентами закрытого клуба.

Регистрация в системе:

Каждому клиенту закрытого клуба выдается инвайт-код для регистрации на сайте, где он самостоятельно вносит данные:

• ФИО,

• фото,

• место работы,

• должность,

• ученая степень (не обязательное для заполнения поле),

• ел. почта,

• городской тел.,

• моб. тел.,

• почтовый адрес

по окончанию регистрации пользователю присваивается логин (номер который используется для магнитной карты) и пароль. Эти данные автоматически отправляются по ел. почте пользователю и менеджеру сайта. Всем клиентам клуба будут выданы магнитные карточки для учета посещения конференций.

Интерфейс менеджера:

1. Возможность создавать новое мероприятие (конференцию), указывая дату и место проведения, а также тематику конференции.

2. Фильтрация клиентов по определенным полям (например по должности или месту работы).

3. Формирование списка для рассылки приглашений.

4. Статистика посещения конференций с фильтрацией по: дате, названию конференции, пользователю.

5. Взносы внесенные пользователем (эту информацию менеджер вносит вручную).

Информация по каждому пользователю:

• ФИО,

• фото,

• место работы,

• должность,

• ученая степень (если есть),

• ел. почта,

• городской тел.,

• моб. тел.,

• почтовый адрес,

• взносы, внесенные пользователем.

Joomla
13 лет назад
infomedia
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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