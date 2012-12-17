Требуется создать слой на Google Map (через JavaScript ) из данных MySQL (через PHP). ТЗ приложено.
Написать компонент для Joomla - virtualmart
Требуется сделать ?компонент или как то реализовать функцию выбора филиала перед заказом, для магазина.
Подробнее: В магазине VirtualMart необходимо чтобы перел финальным окошком "подтвердить заказ", всплывало окошко (попап) с выбором из 4-ех пунктов - 4 филиала магазина. Далее после выбора хотя бы одного из них, Обычная процедура покупки товара. Дополнительно должна быть реализована функция отправки заказа который был оформлен, как и обычному администратору магазина, так и тому филиалу который выбрал пользователь.
П.С. Магазин уже работает, так что требуется только написать и врезать эту функцию.
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