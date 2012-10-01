Требуется создать слой на Google Map (через JavaScript ) из данных MySQL (через PHP). ТЗ приложено.
Доработка сайта
Есть сайт на друпале 6-ке, надо его допиливать с учётом SEO оптимизации. Оплата сдельная и договорная. Сайт покажу заинтересованным лицам. В целом ничего сложного нет, например надо будет создать в карте материала ссылки на аналогичные материалы или доп. услуги.
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