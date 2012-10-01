Требуется программист с опытом работы на NetCat Опыт работы не менее 2 лет Портфолио в комментариях указывайте обязательно!
Создание из шаблона сайта знакомств.
Здравствуйте,
Необходимо из шаблона "Шаблон #33632" с сайта http://www.templatemonster.com/ru/ сделать сайт знакомств. Что нужно сделать: поменять надписи, добавить новые разделы, сделать возможность добавления пользователями своих данных и фотографий, сделать возможность оплата членства на сайте, установление привелегий в соответствии с оплаченным членством, сделать возможность общения через мгновенные сообщения на сайте, возможность общаться по видео. Это основное. Остальные детали определяться в процессе работы.
Прошу указать срок выполнения работы и её стоимость.
Спасибо.
Дмитрий
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