Создание из шаблона сайта знакомств.

Здравствуйте,

Необходимо из шаблона "Шаблон #33632" с сайта http://www.templatemonster.com/ru/ сделать сайт знакомств. Что нужно сделать: поменять надписи, добавить новые разделы, сделать возможность добавления пользователями своих данных и фотографий, сделать возможность оплата членства на сайте, установление привелегий в соответствии с оплаченным членством, сделать возможность общения через мгновенные сообщения на сайте, возможность общаться по видео. Это основное. Остальные детали определяться в процессе работы.

Прошу указать срок выполнения работы и её стоимость.

Спасибо.

Дмитрий