Поправить модуль Afisha на сайте DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

на сайте DLE нужно поправить модуль афиши.

Пишите сразу цену и сроки.

Сам модуль во вложении

DLE
13 лет назад
lGaaral
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров