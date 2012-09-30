Некоторые доработки по интернет-магазину OpenCard

1. Сделать так чтобы после обновления "цен и наличия" не было глюка с картинками как здесь (там почему то не прописался путь к картинке и такие периодически встречаются)

2. Сделать сортировку товаров в админке по статусу добавлен или не добавлен в ЯМЛ лист. Допустим - "сортировать по товарам которые добавлены в ямл"

3. Сделать сортировку товаров в админке по статусу "доступно не доступно для парсера"

4. Сделать сортировку товаров в админке по статусу, есть фото у товара или нет

5. Сделать удобной интерфейс для парсера, и запоролить его, в нем должна быть обязательно возможность менять пароль. Там же надо сделать кнопку, чтобы в любой момент можно было остановить парсер.