Корректировка js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка174 просмотра

есть небольшой js, в котором есть ошибки, которые необходимо исправить. К примеру: скрипт не работает в ie 7 и 8. Необходимо подправить.

Архив со скриптом в прикрепленном файле.

P.S. кого заинтересовало, пишем стоимость и сроки.

JavaScript
13 лет назад
s1rgik
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
13 лет назад
$10
1 день
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design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
13 лет назад