Ищу разработчиков Java2EE (веб-интерфейсов)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

Требуются разработчики Java2EE для разработки веб интерфейсов (админок, личных кабинетов, отчетностей) для системы электронного документооборота. Обязателен опыт работы с web services, spring framework, jsp, jquery, базовые знания SQL. Приветствуется опыт работы с maven и svn. Оплата по договоренности.

jQuerySQL
13 лет назад
Svoya
Елена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров