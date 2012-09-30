Сделать меню на cms 1С Битрикс и добавить пользователя ограниченного в правах редактированием меню.
Ищу разработчиков Java2EE (веб-интерфейсов)
Требуются разработчики Java2EE для разработки веб интерфейсов (админок, личных кабинетов, отчетностей) для системы электронного документооборота. Обязателен опыт работы с web services, spring framework, jsp, jquery, базовые знания SQL. Приветствуется опыт работы с maven и svn. Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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