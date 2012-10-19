Для сайта на php сделать блок "написать отзыв"

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок173 просмотра

есть сайт на самописной цмс (php), нужно туда дописать модуль добавления и модерирования отзывов.

PHP
13 лет назад
slonka
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewm
Андрей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$70
2 дня
Андрей легко разбирается в чужом коде, быстро вносит правки и всегда на связи.
Быстро решались все вопросы, своевременная оплата. Приятно было работать. Будем работаться дальше.

Заявки фрилансеров

andrewm
Андрей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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