Сделать скачивание аттачмента с задержкой DLE 9.6

Всем привет.

Необходимо сделать задержку скачивания на DLE 9.6. При этом, чтобы небыло конфликта при нескольких аттачментах в новости.

Конечный вид: При нажатии на аттачмент появлялся счетчик (к примеру 20 сек), по истечении времени должна появиться ссылка нормальная.

p.s: С паблика даже не стоит пытаться подсунуть.

От вас сроки и сумму.