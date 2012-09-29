Подключить Яндекс.Почту к моему домену

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок121 просмотр

Сделать сайт с (авторизацией) регистрацией пользователей. То есть из работающего функционала, только авторизация и регистрация. Регистрация с подтверждением на мыло.

Подключить этот сайт к Яндекс Почте(https://pdd.yandex.ru/domains_add/#tab=3)

Дизайн мой. Остальное при личной переписке.

13 лет назад
danke2
Андрей 
54 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров