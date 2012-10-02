Требуется парсер

Есть данные такого формата: (аттач Снимок-4.png )

Если посмотреть на колонку "Группировка", то в ней видны значения идущие ч-з двоеточие (пример 2696:1531) либо особняком (пример 2996).

Параметр до двоеточия (или если он стоит особняком) - это код сайта к примеру 2696, параметр после двоеточия - код тизера пример 1531

Необходимо написать скрипт, который пробежится по всему документу и сможет сгруппировать данные отдельно по сайту и отдельно по тизеру. А итоговые данные записать в виде CSV или эксель.

Данные на входе: либо XML либо эксель, который привожу в аттаче, либо буду копировать непосредственно из таблицы и сохранять в нужном формате в экселе вручную.