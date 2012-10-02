Требуется улучшить зашиты приватной информации следующим образом: 1. При регистрации пароль должен быть не менее 8 знаков, содержать хотя бы одну Заглавную букву и одну цифру. Если пользователь этого не делает, то выводится соответствующее ...
Требуется парсер
Есть данные такого формата: (аттач Снимок-4.png )
Если посмотреть на колонку "Группировка", то в ней видны значения идущие ч-з двоеточие (пример 2696:1531) либо особняком (пример 2996).
Параметр до двоеточия (или если он стоит особняком) - это код сайта к примеру 2696, параметр после двоеточия - код тизера пример 1531
Необходимо написать скрипт, который пробежится по всему документу и сможет сгруппировать данные отдельно по сайту и отдельно по тизеру. А итоговые данные записать в виде CSV или эксель.
Данные на входе: либо XML либо эксель, который привожу в аттаче, либо буду копировать непосредственно из таблицы и сохранять в нужном формате в экселе вручную.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходим программист для постоянной работы над сайтом www.artcontract.ru Сайт выполнен на PHP и MS SQL Для теста можно доработать функционал кнопки Заказать работу: http://artcontract.ru/profile/pview.php?id=98849 ...Закрыт13 лет назад
- $100
надо объеденить два(или больше) объекта: ----------------------------------------------------------- var obj1 ={ countA: 1, countB: 2, br : [ { _id: {br:'nameA',ver:'1.0'} , countA: 100 , countB: 200}, { _id: ...Закрыт13 лет назад
1) Требуется сделать rss для движка Кандидат. В RSS должно быть: Настраиваемое кол-во символов анонса статей. Настраиваемое кол-во вывода анонсов. 2) Поправить вывод 1 анонса последних постов блога на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист, для допиливания вирта 2Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Для работы над сайтом требуется программист или команда. Необходимо доработать сайт, написан на asp.net, CMS самописная, исходники предоставляются. Работа по времени на 1–1,5 месяца. Занятость: полная. Оплата: 80–100 тысяч ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно изменить стандартный поиск на сайте www.iborn.ru Добавить цену, кнопку купить и вывести артикул пример http://www.sebevdom.ru/index.php?searchstring=%EF%EE%F1%F3%E4%EE%EC%EE%E5%F7%ED%E0%FF+%EC%E0%F8%E8%ED%E0 стандартный поиск http://iborn.ru/search/index.php?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $250
нужна верстка + натяжка + программирование (см. вложение) ждем ваши цены.Закрыт13 лет назад
- $50
Есть скрипт загрузки файла в БД: http://pastebin.com/eDrMZCms Нужно сделать следующее: 1. Разбить загрузку файла на части, файл 30 МБ и и часто не догружается полностью 2. Сделать замену символов " &apos; ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад