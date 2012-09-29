Парсер. Приватно для Бойцова Ивана

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень выглядел так же, как у Форварда, с картинками и обновлялся вместе с ним. Нужно сделать парсер . CMS JOOMLA. Посмотрите внимательно, сможете вы это сделать , если да – назовите срок и цену.

С наилучшими пожеланиями успеха

Joomla
13 лет назад
terratransauto
Сергей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Не понимаю что происходит. Работу не доделал и пропал . Деньги, оговоренные в проекте - получил в полном объеме. Теперь на сайте обнаружено вредоносное ПО . Кроме как у Ивана , доступа не было ни у кого. Молчит уже 2 недели. Несерьезное отношение к поставленной задаче.

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад