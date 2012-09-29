Объединить несколько объектов/JS

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Закрыт4 заявки172 просмотра

надо объеденить два(или больше) объекта:

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var obj1 ={

countA: 1,

countB: 2,

br : [

{ _id: {br:'nameA',ver:'1.0'} , countA: 100 , countB: 200},

{ _id: {br:'nameA',ver:'2.0'} , countA: 300 , countB: 400},

{ _id: {br:'nameA',ver:'3.0'} , countA: 10 , countB: 20 },

{ _id: {br:'nameB',ver:'1.0'} , countA: 400 , countB: 500},

] ,

country:[

{ _id: 'US', count: 100},

{ _id: 'TJ', count: 1 },

{ _id: 'DE', count: 9 }

],

nameofc:3

}

var obj2 ={

countA: 1,

countB: 2,

br : [

{ _id: {br:'nameA',ver:'3.0'} , countA: 100 , countB: 200},

{ _id: {br:'nameB',ver:'1.0'} , countA: 300 , countB: 400},

{ _id: {br:'nameB',ver:'2.0'} , countA: 400 , countB: 500},

{ _id: {br:'nameD',ver:'1.0'} , countA: 500 , countB: 660}

] ,

country:[

{ _id: 'US', count: 100},

{ _id: 'AQ', count: 100},

{ _id: 'DW', count: 100},

{ _id: 'FE', count: 100},

{ _id: 'TJ', count: 1 },

{ _id: 'DE', count: 9 }

]

}

var obj3 ={

countA: 5,

countB: 5,

br : [

{ _id: {br:'nameD',ver:'1.0'} , countA: 500 , countB: 660}

]

}

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чтобы получилось такое:

===================

var endObj = {

countA: 7,

countB: 9,

br : [

{ _id: {br:'nameA',ver:'1.0'} , countA: 100 , countB: 200},

{ _id: {br:'nameA',ver:'2.0'} , countA: 300 , countB: 400},

{ _id: {br:'nameA',ver:'3.0'} , countA: 110 , countB: 220},

{ _id: {br:'nameB',ver:'1.0'} , countA: 700 , countB: 900},

{ _id: {br:'nameB',ver:'2.0'} , countA: 400 , countB: 500},

{ _id: {br:'nameD',ver:'1.0'} , countA: 1000 , countB: 1320}

] ,

country:[

{ _id: 'US', count: 200},

{ _id: 'AQ', count: 100},

{ _id: 'DW', count: 100},

{ _id: 'FE', count: 100},

{ _id: 'TJ', count: 2 },

{ _id: 'DE', count: 18 }

],

nameofc:3

}

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http://pastebin.com/q5K5imzp

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мне надо универсальное решение для любых JSON объектов!!!!!!!!!!!

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13 лет назад
menuetos023
Бетрушев 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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