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Завершен2 заявки126 просмотров

Нужно изменить стандартный поиск на сайте www.iborn.ru

Добавить цену, кнопку купить и вывести артикул

пример http://www.sebevdom.ru/index.php?searchstring=%EF%EE%F1%F3%E4%EE%EC%EE%E5%F7%ED%E0%FF+%EC%E0%F8%E8%ED%E0

стандартный поиск

http://iborn.ru/search/index.php?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8

13 лет назад
iborn
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена отлично! Рекомендую этого исполнителя
jooprof
Парпар 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад
jooprof
Парпар 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад