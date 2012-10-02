Доработать скрипт загрузки XML файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок188 просмотров

Есть скрипт загрузки файла в БД: http://pastebin.com/eDrMZCms

Нужно сделать следующее:

1. Разбить загрузку файла на части, файл 30 МБ и и часто не догружается полностью

2. Сделать замену символов " &apos; & так как на даний момент строки с ними не грузятся

3. Сейчас скрипт читает XML только со структурой http://pastebin.com/vZtBJueP

нужно чтоб загружались со структурой http://pastebin.com/eQmVj4ge

(загрузка только части

4. Сделать определение кодировки, чтоб загружались как UTF так и WIN кодировка

13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель, все сделано в лучшем виде и согласно ТЗ.
Заказчик хороший. Корректное описание задания.

Заявки фрилансеров

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад