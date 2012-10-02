Необходимо написать скрипт который будет забирать все видео с определенной указанной мною группы в социальной сети вконтакте. Парсим только код видео. Скрипт должен все видео спарсить в базу сайта. т.е создать видео как новость. ...
Доработать скрипт загрузки XML файла
Есть скрипт загрузки файла в БД: http://pastebin.com/eDrMZCms
Нужно сделать следующее:
1. Разбить загрузку файла на части, файл 30 МБ и и часто не догружается полностью
2. Сделать замену символов " ' & так как на даний момент строки с ними не грузятся
3. Сейчас скрипт читает XML только со структурой http://pastebin.com/vZtBJueP
нужно чтоб загружались со структурой http://pastebin.com/eQmVj4ge
(загрузка только части
4. Сделать определение кодировки, чтоб загружались как UTF так и WIN кодировка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется улучшить зашиты приватной информации следующим образом: 1. При регистрации пароль должен быть не менее 8 знаков, содержать хотя бы одну Заглавную букву и одну цифру. Если пользователь этого не делает, то выводится соответствующее ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $250
нужна верстка + натяжка + программирование (см. вложение) ждем ваши цены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
нужно разработать форму заявки для сайта. (1. Имя 2. Телефон. 3. Описание. 5. Номер счета). СпасибоЗакрыт13 лет назад
- $500
Всем доброго времени суток! Задача для JS девелоперов: Javascript Bookmarklet Посмотреть функционал мы можете пройдя на www.myregistry.com (необходимо зарегистрироваться чтобы установить Bookmarklet) Краткие требования к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Доработка сайта свадебного платья.Только Москва! Необходимо доработать сайт свадебного и вечернего платья. Все материалы имеются, нужно их залить и переделать главную страницу, чтобы наконец он заработал!!! Все подробности объясню лично. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень ...Закрыт13 лет назад
Криворукий друпаллер Миша сделал говноменю и положил верстку. Нужно спасать ресурс. Итак основные моменты, которые надо сделать в сайте: 1) горизонтальное меню, по примеру как у http://www.ibm.com/ru/ru/ - при нажатии на ...Завершен13 лет назад
В приложении примеры лог файлов, их 5 штук. Необходимо разработать bash скрипт для linux который будет убирать ненужные записи из лог файлов (маска ip адрес, задается в конфигурационном фале) Видите что ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется скрипт для движка интерент магазина на базе vamshop для корректировки текущих цен в БД в зависимости от изменений цен поставщика. В магазине есть импорт и экспорт в вот думаю на основе того модуля ...Завершен13 лет назад