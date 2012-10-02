Доработать скрипт загрузки XML файла

Есть скрипт загрузки файла в БД: http://pastebin.com/eDrMZCms

Нужно сделать следующее:

1. Разбить загрузку файла на части, файл 30 МБ и и часто не догружается полностью

2. Сделать замену символов " ' & так как на даний момент строки с ними не грузятся

3. Сейчас скрипт читает XML только со структурой http://pastebin.com/vZtBJueP

нужно чтоб загружались со структурой http://pastebin.com/eQmVj4ge

(загрузка только части

4. Сделать определение кодировки, чтоб загружались как UTF так и WIN кодировка