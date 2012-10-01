Скрипт php для корректировки цен в БД и-магазина

Требуется скрипт для движка интерент магазина на базе vamshop для корректировки текущих цен в БД в зависимости от изменений цен поставщика. В магазине есть импорт и экспорт в вот думаю на основе того модуля и можно сделать. Примерное ТЗ ниже. Прошу предложения по исполнению, сроки и Вашу цену за работу.

Есть БД (стандартная vamshop) название БД , например, vam35.

Что должен сделать скрипт:

1.Спросить имя БД, пользователя,пароль, и коэффициент наценки (k_nac):

2. Подготовить файл CSV новых товаров (пусть будет называться new_prodacts.csv)

3Цикл до окончания записей в файле .xls

4. Взять Значение цены из столбца «NO», соответствующее очередному артикулу из столбца «Артикул» , умножить его на коэффициент наценки;

5. Найти соответствующую запись в БД по артикулу (в БД он называется код товара) и записать новое значение цены из (NO) x (k_nac)

Если нет такого артикула в БД, перейти к п. 6,

Иначе – перейти к п.4

6. Внести запись в файл CSV для обновления БД магазина структура которого соответствует требованиям Vamshop. Из файла price_new.xls беруться значения для v_products_model из столбца «Артикул», для v_products_name_1 из столбца «Наименование товара», для v_products_price присваивается значение из столбца (NO)x(k_nac).

v_products_quantity_min =1; v_products_quantity_max = 1000; v_products_quantity = 100000; v_date_added = текущая дата; v_categories_name_1_1 = Новые; v_tax_class_title = --нет-- ; v_status = Active (а м.б. не активными? )

7. Сверить в цикле текущую БД с текущим прайс листом по артикулам, т. е. если в БД и прайс листе присутствует позиция, то ей должен быть присвоен статус Activ . Если в БД присутствует Артикул, а в прайс листе его нет, то присвоить в БД статус "Не активный"

Результатом работы скрипта является:

- обновление БД по ценам и из текущего прайса;

- обновление БД по отсутствующим позициям в текущем прайсе (т.е. если в прайсе не оказалось той или иной позиции, то они должны быть отключены в БД (но не удалены);

- обновление БД по вновь появившимся и и меющимся позициям в БД, такие позиции должны поиметь статус Activ.

- Файл CSV с отсутствующими позициями в БД из текущего прайса (а может быть не файл, а сразу новые позиции в БД в раздел «Новые», но их делать не активными?)