Wordpress promo

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Требуется программист который сможет с программировать промо страницу на ворд-прессе. Тема есть, необходимо поменять модули местами. Шаблон, как должен выглядит окончательный вариант вышлем.

WordPress
13 лет назад
olgertlv
Фёдоров 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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