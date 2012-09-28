Нужно переделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок158 просмотров

Сайт работающий уже есть. Надо переделать, можно по предложенному мною шаблону или аналогично. Не магазин, без форумов.

13 лет назад
lenechkaq
Алексей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад