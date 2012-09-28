Проблема загрузки изображений через скрипт.

Добрый день переехав на новый сервер Виндовс, установила 3 разных хостинга картинок все на пхп и у всех одна и та же проблема, не возможно загрузить картинку с компьютера, в остальном хостинг работает нормально и загрузка с урл происходит нормально. Еще стоит движок ДЛЕ, на который загрузка с компа происходит нормально, все файлы в нем расширения тпл.

Нужно исправить этот баг.