Парсер юридических лиц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки199 просмотров

Собрать базу юридических лиц по Санкт-Петербургу

Полное название компании: ООО "Первая компания"

Юридически адрес:

Фактический адрес:

Телефоны:

Сайт:

email:

Компании должны быть отсортированы по месту расположения:

БЦ Первый, адрес:

1. ООО "Первая компания"

2. ИП Второй предприниматель

3. ЗАО "Третья компания"

Выходной файл: таблица Excel, в формате MS Excel 2003

Для сбора информации используйте любые открытые источники в Интернете.

13 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
За оперативно предоставленные данные, Благодарю Вас.
ok
alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена по ТЗ. Данные получил в удобном для меня формате. Благодарю.
Было приятно поработать с Константином. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад