Требуется плагин для Wordpress с Яндекс картами

Добрый день!

Требуется плагин для Wordpress для быстрой вставки в записи Яндекс карт.

Вставлять необходимо следубщим образом. У меня есть списки с адресами:

Москва, ул. Новая, д. 1

Москва, ул. Старая, д. 1

и так далее.

К примеру, для одной карты я ввожу список адресов, а плагин мне генерирует код для вставки карты, где будут отмечены все эти точки. И так далее.