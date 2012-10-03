Написать модуль под DLE движок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Под цмс дле 9.7 . Оплата новостей + комментариев. Подробное тз в личку или в icq 71188(ноль)

Бюджет может быть увеличен.

DLE
13 лет назад
wexc
Влад 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Kenars
Михаил 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
7 дней
Заказал модуль, все вовремя было сделано. Остался довольным.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Kenars
Михаил 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад