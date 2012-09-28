Создать видео-переход между двумя панорамами

Здравствуйте.

- нам необходимо чтоб в виртуальном туре при нажатии на "переход"(точка, изображение и т.д.) в другой зал появлялись "Видео или фото-переход" (пример снеж.com ) и уже следом появлялась следующая панорама. Т.е. чтобы переход между двумя панорамами осуществлялся через появления "видео"

- И вот сам пример – tour.snej.com

- готовый (исходники) Виртуальный тур (в "kprano" version 1.0.8.14) предоставим