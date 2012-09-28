Парсим вот это http://www.reifentiefpreis.de/ Готовы парс должен иметь формат экселя, парс по крону, в конце парса пользователям приходит ссылка на готовый парс. Сервак виндовый, задействовать прокси. спарсить нужно весь каталог товаров по легковым ...
Создать видео-переход между двумя панорамами
Здравствуйте.
- нам необходимо чтоб в виртуальном туре при нажатии на "переход"(точка, изображение и т.д.) в другой зал появлялись "Видео или фото-переход" (пример снеж.com ) и уже следом появлялась следующая панорама. Т.е. чтобы переход между двумя панорамами осуществлялся через появления "видео"
- И вот сам пример – tour.snej.com
- готовый (исходники) Виртуальный тур (в "kprano" version 1.0.8.14) предоставим
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