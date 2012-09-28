TecDOC + парсинг + доработки

Надо натянуть TechDOC на CMS или фреймворк + кеширование и т.д., чтобы не тупило, желательно сделать модулем DLE + спарсить с сайта http://www.manta.com/ адреса всех СТО и других станций, которые касаются автомобилей, разбить их по регионах США и спарсить оттуда же отзывы + сделать доску обьявлений по авто к этому делу. Все одно - один сайт на DLE. Дизайн есть, адаптировать его к сайту еще надо, т.е. натянуть. В итоге должен выйти eng авто портал.