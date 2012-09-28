Сайт на WP

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка132 просмотра

Есть сайт на WP. К нему нужно прикрутить 3 вещи:

1) http://codecanyon.net/item/ribbon-wrap-css3-hover-animation/2447946?sso?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=iamalexkempton

2) http://codecanyon.net/item/jbweather-widget-20-for-wordpress/2975981?sso?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=jbmarket

3) http://codecanyon.net/item/ribbon-player-html5-animated-video-player/2568055?sso?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=iamalexkempton

HTMLWordPress
13 лет назад
origamiwolf
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Будем продолжать работать вместе! Отличный человек. Рекомендую всем!
Приятно было поработать с Алексеем. Рад, что в ходе работы пришли к компромиссу. Рекомендую всем к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад