Нужен скрипт рассылки под CMS Bitrix

- Необходимо найти/написать рабочий скрипт для Битрикса который будет рассылать по базе клиентов самого битрикса на Email рассылку писем.При этом пользователей где то от 5000.И нужна возможность устанавливать периодичность данной рассылки по крону к примеру раз в день или раз в 5 дней.Так же нужно что бы в админке была возможность изменять html код/файлы рассылки - изменять кол-во рассылок- и время - дату рассылок.

Так же потребуется создание html дизайна под 1ую рассылку.

Оплата по факту или через СБР.Желательно хорошее портфолио по битриксу и наличие положительных отзывов.

Пишите ваши контакты и стоимость данной услуги у вас.