Нужен скрипт рассылки под CMS Bitrix

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

- Необходимо найти/написать рабочий скрипт для Битрикса который будет рассылать по базе клиентов самого битрикса на Email рассылку писем.При этом пользователей где то от 5000.И нужна возможность устанавливать периодичность данной рассылки по крону к примеру раз в день или раз в 5 дней.Так же нужно что бы в админке была возможность изменять html код/файлы рассылки - изменять кол-во рассылок- и время - дату рассылок.

Так же потребуется создание html дизайна под 1ую рассылку.

Оплата по факту или через СБР.Желательно хорошее портфолио по битриксу и наличие положительных отзывов.

Пишите ваши контакты и стоимость данной услуги у вас.

HTML
13 лет назад
LifeISlife
Виктор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизировать код страницы

    есть тестовый интернет-магазин-каталог товаров на престашоп 1.4.4, страницы с товарами и категориями объективно грузятся медленно, в первый раз по несколько секунд, 4-5 и более - зависит в т.ч. от уровня вложенности (повторный раз не учитываем, ...

    MySQLPrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настройка xsl импорта в Prestashop и прочие правки

    $200

    1) Выгрузка товаров на сайт из xls-файлов поставщиков (артикулы, описания товаров, цены, урлы картинок) Настройка автоматического обновления информации при выгрузке обновленных файлов поставщиков (т.е. сравнивается информация, изменения вносятся на сайт). У разных поставщиков разная ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать класс стандарта для PHP_CodeSniffer

    $100

    Проблема: нужно проверять код на соответствие стандарту кодирования (code standard), который немного отличается от общепринятого и построен на базе Zend code standard. Нужно: написать файл конфигурации для PHP_CodeSniffer. Это простые РНР-классы, описывающие ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-cкрипт пейджинга больших текстовых файлов

    $100

    Проблема: есть большие файлы данных, которые иногда приходится анализировать вручную - то есть отмотать на определённое место и глазами посмотреть что там. Надо: сделать веб-интерфейс следующего вида: - сверху ...

    AJAXJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интеграция с Host CMS

    $1000

    Верстка и интеграция с Host CMS Есть первичный дизайн будущего сайта. Необходимо сделать верстку и интеграцию с версией «бизнес» или корпорация. ОПЫТ С ДАННОЙ СИСТЕМОЙ !!!

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер изображений для Prestashop

    Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы: После установки в каталоге товаров добавляется 2 кнопки, для скачивания картинок отмеченных товаров. Кнопка 1 - с каталога Open Icecat (все доступные изображения для ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести правки в сайт на Джумла, HTML5

    $250

    Срочно требуется программист для внесения правок на сайт. Задачи: перенести сайт на родной хостинг, сделать дубль для англ. и нем. версии, исправить шрифты и стили на некот. страниц, исправить кросс-браузерность и адаптацию под ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад