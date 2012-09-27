Требуется парсер каталога Мерлиона www.merlion.ru/ www.merlion.ru/goods/cata... выгрузку необходимо производить в PHPSHOP фото+описание+характеристики
Парсер изображений для Prestashop
Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы:
После установки в каталоге товаров добавляется 2 кнопки, для скачивания картинок отмеченных товаров.
Кнопка 1 - с каталога Open Icecat (все доступные изображения для даного товара).
Кнопка 2 - с другого указанного сайта(сообщу исполнителю)(там только по 1й картинке)
В настройках модуля должна быть:
-настройка по какому артикулу ищем в каталогах - по арт поставщика или арт магазина.
-чекбокс скачивать ли картинку, если у товара уже есть изображение.
- пакеткая обработка - скачать картинки для всех товаров. При скачивании должен отображатся Аякс-лог действий с описанием всех событий, кнопка стоп/продолжить, и количество товара для обработки за цикл (чтоб сайт донор не перегружать, сделать паузы по пол минуты)
при сдачи работы должен быть описан код для ручной правки кода и добавления кнопок после обновления файлов магазина.
для облегчения работы могу предоставить модуль реализованный для преста 1.4 с скачиванием с сайта 2.
Заявки фрилансеров
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