Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы:

После установки в каталоге товаров добавляется 2 кнопки, для скачивания картинок отмеченных товаров.

Кнопка 1 - с каталога Open Icecat (все доступные изображения для даного товара).

Кнопка 2 - с другого указанного сайта(сообщу исполнителю)(там только по 1й картинке)

В настройках модуля должна быть:

-настройка по какому артикулу ищем в каталогах - по арт поставщика или арт магазина.

-чекбокс скачивать ли картинку, если у товара уже есть изображение.

- пакеткая обработка - скачать картинки для всех товаров. При скачивании должен отображатся Аякс-лог действий с описанием всех событий, кнопка стоп/продолжить, и количество товара для обработки за цикл (чтоб сайт донор не перегружать, сделать паузы по пол минуты)

при сдачи работы должен быть описан код для ручной правки кода и добавления кнопок после обновления файлов магазина.

для облегчения работы могу предоставить модуль реализованный для преста 1.4 с скачиванием с сайта 2.